La stazione del Soccorso alpino di Maniago è intervenuta per aiutare una donna di Porcia classe 1951, che si era infortunata in comune di Barcis. La signora è caduta durante un'escursione lungo il sentiero 995 denominato Anello del Bitter a circa duecento metri dalla strada, ruzzolando per qualche metro e procurandosi una sospetta frattura alla caviglia.

La squadra di soccorso con dieci tecnici è giunta velocemente sul posto da Maniago interrompendo un'esercitazione e risolvendo in circa un'ora, poco dopo le dodici, le operazioni di recupero. La donna è stata stabilizzata e consegnata all'ambulanza dopo il trasporto in barella.