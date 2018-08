Mercoledì 27 giugno il Comune di Basiliano è stato tra i premiati, a Roma, nell’ambito dell’importante iniziativa nazionale di Legambiente “Comuni Ricicloni”, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, come miglior Comune del Friuli Venezia Giulia nella categoria tra 5.000 e 15.000 abitanti. Per Basiliano si tratta di un importante riconoscimento nazionale nell’ambito della gestione dei rifiuti, che premia gli investimenti e le iniziative portate avanti in questi anni in collaborazione con il gestore A&T 2000, che hanno visto, oltre al consolidamento della raccolta porta a porta avviata già nel 2009, l’introduzione della tariffa puntuale a partire dal 2016.

Il passaggio alla tariffa puntuale, in particolare, è stato determinante per questo risultato. Nel 2017 Basiliano ha raggiunto l’ 85,72% di raccolta differenziata e un’invidiabile produzione di soli 41,57 kg procapite di secco residuo, tra le più basse a livello nazionale per questo rifiuto che è il più inquinante e il più costoso da smaltire. Prima dell’introduzione del sistema a tariffa puntuale, il secco residuo aveva una produzione di oltre 20 kg procapite in più, infatti nel 2015 è stata di 65,48 kg/abitante/anno.

Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti a Basiliano ha portato non solo eccellenti risultati ambientali, ma ha anche permesso di tenere sotto controllo i costi. In particolare, i costi di smaltimento dei rifiuti residuali sono diminuiti di oltre 10.000 € negli ultimi anni, un risultato ancora più apprezzabile se si considera che questa voce di costo è invece aumentata a livello nazionale. Anche per quanto riguarda i costi totali di gestione dei rifiuti, a fronte degli investimenti fatti e nonostante l’aumento dei costi di gestione dei rifiuti che ha riguardato moltissimi Comuni, a Basiliano nel 2018 il gestore A&T 2000 prevede una diminuzione di circa 26.000 € rispetto all’anno precedente. In termini generali si rileva, negli ultimi tre anni, un costante calo nel costo di gestione dei rifiuti che viene sostenuto dalla comunità mediante la TARI.

Commenta il Sindaco Marco Del Negro, a nome di tutto il suo gruppo di maggioranza: “Ringraziamo tutti i cittadini per la sensibilità ambientale dimostrata e la massima attenzione posta nella differenziazione dei rifiuti. Le alte percentuali danno chiara testimonianza di questo impegno. Constatiamo con una certa soddisfazione come la scelta di passare alla TARI puntuale nel 2016 sia stata corretta ed abbia portato anche ad un calo dei costi”.