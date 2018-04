E’ iniziata questa mattina a Pordenone una vasta operazione antidroga, che sta interessando diversi punti strategici della città, utilizzati per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Passati al setaccio, anche con l'ausilio di un elicottero, il Parco Querini e il Parco IV novembre, oltre alla zona del Bronx.

La Polizia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo numerosi arresti nei confronti di cittadini di nazionalità pakistana e afghana, quasi tutti richiedenti asilo, ritenuti responsabili di una fiorente attività di spaccio. Sono 22 le persone finite in manette. Gli stranieri, arrivati in città per chiedere asilo politico, poi negato, avevano iniziato a controllare il mercato delle droghe, sopratutto quelle leggere, spacciando nei parchi cittadini.

Sequestrati circa tre chili di marijuana, ma stando alle prime stime, il giro di stupefacenti si muoveva su quantità molto più importanti, circa un chilo alla settimana, sfruttando il via vai della zona della stazione ferroviaria. Tra gli acquirenti moltissimi studenti, alcuni dei quali minorenni.

L'operazione, che vede impegnata la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo, era stata avviata nel mese di febbraio, in collaborazione con la Polizia Locale e la Direzione Centrale per Servizi Antidroga.

Sono stati utilizzati, per la prima volta nel capoluogo del Friuli Occidentale, anche alcuni agenti sotto copertura, i cosiddetti undercover, per l'acquisto di droga, tecnica investigativa che consente di 'acquistare' lo stupefacente e ritardare l'arresto degli spacciatori.

Tutti i particolari sull'operazione saranno forniti nella conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.

