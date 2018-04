Il panico, come sempre più spesso accade, si è propagato sul Web alla velocità della luce. E così sui principali social network si sono moltiplicati i messaggi che mettevano in guardia i contribuenti “onesti”: proprio su di loro – diceva il messaggino che circolava su Facebook e su Whatsapp – avrebbe gravato il costo del mancato pagamento da parte dei cosiddetti contribuenti morosi, di coloro cioè che non erano in regola con il pagamento delle bollette.



La notizia, in realtà, non era del tutto priva di fondamento. Infatti, la delibera numero 50 dello scorso 1° febbraio di Arera, l’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas, ha stabilito che il buco creato dagli evasori riguardo a oneri parafiscali dovrà essere ripianato dai contribuenti. Si premiano ancora una volta i furbi, dunque?



Si premiano i furbi?

“La situazione va chiarita meglio – spiega l’avvocato Antonio Matera, consulente dell’Adiconsum di Udine –. Prima di tutto questa riforma nasce da una sentenza del Tar Lombardia, su richiesta di Codacons, e non è ancora entrata in vigore. In secondo luogo non riguarda l’intero importo della bolletta, ma soltanto i cosiddetti ‘oneri di sistema’. Questi sono costi stabiliti dall’Autorità per l’energia, che vanno, per esempio, al sostegno delle energie rinnovabili e alla ricerca sul risparmio energetico”.



Questione oneri di sistema

“Gli oneri di sistema sono uguali per tutti i fornitori. prosegue il legale -. Sono questi i costi che il fornitore di energia non recupera dai morosi e che ‘spalma’ sugli altri contribuenti. Si è stimato, però, che questa operazione incida sugli utenti domestici per 2-3 euro all’anno. Le fatture non saldate, invece, rimangono a carico degli enti gestori dell’energia, luce e gas, secondo il principio del rischio d’impresa. Per chi è in difficoltà economiche e non riesce a far fronte al costo della bolletta, inoltre, è possibile rateizzare la cifra e sono previsti diversi tipi di sostegni pubblici per chi dimostra di attraversare un periodo di crisi”.



La parola fine sulla faccenda, però, non è stata ancora scritta e Adiconsum ha inviato una lettera all’Arera, chiedendo un incontro urgente per valutare insieme importi, numeri e correttivi da definire per evitare che a pagare siano sempre i consumatori onesti. L’Autorità ha confermato la ricezione della richiesta, che ci si augura venga evasa il prima possibile.

Inoltre l’associazione di consumatori ha pure lanciato l’hastga #bollettaNOneri per sensibilizzare tutti i cittadini asulla questione.