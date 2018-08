E’ in corso l’intervento di recupero di una 15enne che è caduta durante un’escursione tra il bivacco Stuparich e il rifugio Grego, in comune di Malborghetto Valbruna. Poco dopo le 10, la ragazza è scivolata sul sentiero, ferendosi alle gambe. Stanno intervenendo la squadra del Soccorso alpino di Cave del Predil, assieme all'elisoccorso attivati dalla centrale operativa Sores di Palmanova.