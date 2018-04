Vigili del fuoco ancora al lavoro dalle 17 per una casa disabitata dalla quale è stata segnalata caduta di calcinacci. L’edificio - che si trova a Udine, in viale Tricesimo all’altezza del civico 26 - presenta delle crepe importanti e non si può escludere il pericolo che la facciata principale, che si affaccia sul viale, possa 'spanciare'.

I pompieri hanno rimosso gli elementi pericolanti lungo i cornicioni e ripulito parte di una grondaia, salendo in altezza con un’autoscala.

La Polizia locale è intervenuta con due pattuglie e ha regolato il traffico a senso unico alternato, cercando di evitare la formazione di code vista l’ora di punta.

L’area è stata transennata: ora i proprietari dovranno provvedere alla messa in sicurezza.