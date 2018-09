Brutta disavventura, ma per fortuna senza alcuna conseguenza, per un uomo che verso le 14.30 di oggi ha perso il controllo del proprio scooter, finendo a terra. L'incidente è accaduto in via Tricesimo, all'altezza del civico 87. L'uomo finito a terra è sempre rimasto cosciente e si è tolto da solo il casco. Sul posto l'Automedica da Udine e l'ambulanza che lo ha trasportato per al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine.

Sul posto Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale e Polizia di stato di Udine.