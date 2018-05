Dalla parte dell'acqua con un forum dedicato al bene collettivo: sabato 19 maggio l'evento scientifico con ospiti internazionali, riservato agli addetti ai lavori e ai rotariani, si terrà nella sede CAFC dalle 9.50 alle 13 e, contestualmente, ci sarà l'anteprima della mostra sulle attività di CAFC. “Si tratta di un evento che unisce la parte scientifica a quella della progettualità in grado di definire nuove collaborazioni in un'ottica di gestione allargata”, annuncia il Presidente Cafc Salvatore Benigno che ribadisce che l'acqua in FVG è sicura e controllata, sottoposta a protocolli rigorosissimi.

“Sos...l'acqua chiede aiuto” è il titolo del convegno di cui CAFC è sponsor. L' obiettivo è di affrontare il tema dei cambiamenti climatici e dell'approvvigionamento idrico grazie ad esperti di calibro che suggeriranno strategie utili per il nostro territorio.

Ad aprire l'evento saranno il governatore del Rotary del Distretto 2060 – che include Fvg, Veneto Trentino – a cui faranno seguito i saluti del Presidente CAFC Benigno e dei vertici dei Rotary Club di Monfalcone-Grado e Udine.



Il primo intervento è incentrato sul valore dell'acqua tra innovazione e partecipazione sociale, tenuto da Francesco Fatone, coordinatore Azione di Innovazione europea Horizon 2020 Smart Plant; i cambiamenti climatici e l'agricoltura sostenibile saranno oggetto della relazione di Massimo Gargano, direttore generale ANBI (associazione nazionale di consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue).



La seconda parte del Forum si apre, alle ore 11.30, con la relazione di Luca Lucentini, direttore del reparto Acqua e salute dell'Istituto superiore di sanità, sui contaminanti emergenti e i piani di sicurezza; successivamente un focus sulle criticità del lago di Garda (relatore: Nico Salmaso del Centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach) e sugli gli inquinanti nelle acque ad uso potabile del Friuli Venezia Giulia (relatore: Franco Sturzi, direttore tecnico scientifico Arpa Fvg).

Chiuderanno il Forum i nuovi progetti del Rotary sul tema-acqua grazie agli interventi di Pierantonio Salvador, presidente Commissione sovvenzioni Fondazione Rotary, e Mario Angi, presidente Commissione risorse idriche, salute e fame.