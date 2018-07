Sarà una settimana calda, anzia la più bollente di un'estate che non ha registrato primati. Almeno fino a oggi, giornata caratterizzata un po' ovunque da temperature ben al di sopra dei 66/38 gradi in tutta Italia, in particolare al Nord, Friuli Venezia Giulia compreso.



Domani, martedì 31 luglio, secondo le previsioni meteo Arpa Fvg - Osmer, si prevede infatti cielo in prevalenza sereno, con qualche isolato temporale di calore in montagna, nel pomeriggio. Farà molto caldo con temperature in ulteriore lieve aumento, ma fortunatamente, il clima dovrebbe essere un po' più secco rispetto ai giorni precedenti, riducendo la temperatura percepita.



Mercoledì 1 agosto, continuerà a fare molto caldo, ma probabilmente il clima sarà ancora abbastanza secco. Giovedì 2 agosto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, sempre molto caldo e probabilmente più afoso dei giorni precedenti. Dal pomeriggio e in serata saranno possibili temporali sparsi in montagna, che successivamente potrebbero poi interessare anche la pianura.



Insomma, l'estate entra ne vivo e regalerà giornate di bel tempo anche molto calde. Che fare allora per difendersi dalle ondate di calore? Quali comportamenti tenere in caso di ondate di calore?

In occasione di ondate di calore, che indica un periodo prolungato caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, accompagnato da una elevata umidità, che impedisce la regolare sudorazione, vi può essere un aumento di malori e quindi di rischi per la salute. In particolare sono più esposti gli anziani, bambini e soggetti con patologie cardiovascolari, respiratorie, obesi, o con disturbi mentali o con dipendenze da alcol e droghe.



La Regione Fvg per informare e aiutare le persone ad affrontare le ondate di calore, come ogni anno ha attivato il servizio di telecontrollo gestito da Televita.



In collaborazione con Arpa Fvg - Osmer sono stati individuati degli indici, validati a livello internazionale, che, in base al valore della temperatura, umidità e percezione del caldo da parte della persona, vengono utilizzati nell’attivazione del sistema di allerta caldo sul territorio regionale.

Il territorio è stato suddiviso, in base alle caratteristiche ambientali e temperature rilevate negli anni passati, in cinque diverse aree dove attivare l’allerta, tra queste ci sono: Trieste città, la costa, la pianura, collina, Tolmezzo e zone non interessate da temperature elevate.



Il servizio di telecontrollo prevede che, nel momento in cui si attende il superamento dell’indice stabilito, elaborato da Arpa Fvg - Osmer, viene avviata un’attività di monitoraggio, con chiamate telefoniche, a circa 1.200 utenti fragili. Le persone verranno informate dell’imminente ondata di calore e sarà verificato il loro stato di salute. Le liste di questi soggetti sono segnalate dai Distretti sanitari in collaborazione con i medici di medicina generale e i servizi sociali comunali.



Per essere inseriti nel monitoraggio, segnalare un parente o una persona fragile, in particolare soggetti anziani che vivono da soli, si può telefonare al call center salute sociale 0434 223522 nell’orario di apertura del servizio.



Allo stesso numero telefonico sarà possibile ottenere informazioni sui servizi disponibili e indicazioni su come affrontare nel miglior modo possibile le temperature elevate.



Dal punto di vista pratico, invece, per superare i giorni più critici, ecco qualche consiglio degli esperti:



- bere spesso, anche se non si ha sete, almeno 1,5 l di acqua al giorno, evitando le bevande zuccherate e l’alcol



- indossare vestiti leggeri, ampi e preferibilmente di fibre naturali come il cotone



- fare pasti leggeri a base di frutta, verdure e cibi freschi



- evitare di usare il forno e altri elettrodomestici che producono calore (phon, ferro da stiro)



- uscire di casa nelle ore meno calde della giornata



- fare docce con acqua tiepida per evitare bruschi sbalzi di temperatura



- rinfrescare la casa nelle ore serali o al mattino presto per permettere il ricambio d’aria



- non lasciare mai, nemmeno per periodi brevi, persone o animali in macchine parcheggiate al sole



I bambini, gli anziani – raccomandano i sanitari -, le persone con patologie respiratorie e cardiache si adattano con più difficoltà al caldo. Ciò implica l'importanza di controlli più attenzione e più frequenti, telefonando alle persone "fragili" per sapere come stanno. Un aiuto che è anche un modo per aiutare chi vive situazioni difficili a sentirsi anche meno solo.