Dalle stelle alle stalle. Dopo tanta solidarietà su internet, adesso è il momento dell’indignazione. A essere travolta dalle feroci polemiche social, stavolta, è Nadia Toffa, la “iena” che ha presentato il suo libro “Fiorire d’inverno” in cui racconta la sua battaglia contro il cancro, iniziata lo scorso dicembre, quando ebbe un malore mentre si trovava a Trieste.

A suscitare le reazioni del popolo del Web, sono state in particolare le parole in cui la Toffa dice di essere riuscita a trasformare "quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un'occasione, un'opportunità". Parole forti, che, se da una parte hanno raccolto il consenso di molti followers, ne hanno indignato altrettanti, tra i quali quelli che hanno definito “medievale” o “buonismo forzato” questo approccio.

Ma cosa ne pensano in Friuli? Flavia Tomasella e Paola Danielis, socie dell’Andos – l’associazione donne operate al seno di Udine, che habnno definito “azzardato” il concetto espresso dalla Toffa. “Non sono per niente d’accordo – ha sottolineato Tomasella -. Il cancro non è un ‘dono’, è un percorso che purtroppo capita a tante persone. Qualcuno ce la fa, qualcun altro no, ma definirlo ‘dono’ è francamente troppo”.

“La prima reazione è la paura – commenta invece Danielis -. Arrivare all’accettazione e alla voglia di lottare è possibile, ma bisogna fare molta fatica”.