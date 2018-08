I due cani, un pastore tedesco e un corso italiano, abbandonati dai loro proprietari e soccorsi pochi giorni fa a Vivaro, dopo la segnalazione del sindaco e di alcuni cittadini preoccupati per le loro condizioni di salute, sono stati visitati dalla responsabile veterinaria che ha controllato approfonditamente le due bestiole, riscontrando un grave stato di denutrizione e maltrattamento, nonché la presenza di alcune patologie anche serie e contagiose.

Uno dei due cani - che al momento si trovano in affido al "Rifugio del cane di Villotta onlus" - è risultato positivo alla Leishmaniosi (un parassita che colpisce gli animali e in alcuni rari casi può essere trasmesso anche all'uomo), per cui, in attesa di controanalisi per la verifica della diagnosi, sono state chieste ulteriori verifiche ai Carabinieri per ricostruire eventuali ipotesi di 'contatto' con altri simili.

Ulteriori verifiche sono state predisposte all'anagrafe canina e sul microchip delle due femmine, contattando anche la Regione d'iscrizione per compiere le adeguate verifiche e risalire a eventuali omesse dichiarazioni sul cambio di residenza e/o proprietario.

Le autorità veterinarie consigliano, senza alcun allarmismo, ai vicini di casa di Vivaro che possiedono animali domestici di contattare l'Aas 5 Friuli occidentale per informazioni sulla profilassi per prevenire l'eventuale contagio da Leshmaniosi. Sembra appurato, infatti, che l'animale infetto fosse abbandonato a sé stesso, in stato di assoluta trascuratezza sia sotto il profilo sanitario, sia per quanto riguarda la gestione e l'alimentazione.

E' stato pertanto contattato il sindaco di Vivaro per le eventuali iniziative di competenza, affinché la popolazione del paese, secondo i suggerimenti dei veterinari, provveda alla somministrazione di un trattamento 'di base' preventivo e cautelare per evitare ulteriori contagi, che sarebbero facilitati dalle condizioni ambientali ancora favorevoli.

Entrambi i cani presentano segni evidenti e multipli di patologie legate alla loro cattiva gestione, dovuti alla scarsità di cure e all'alimentazione inadeguata. Sono denutrite, depresse, soffrono di ipotrofia muscolare legata alla scarsa mobilità, zoppia, croste e ulcere sul mantello, che a sua volta appare in pessime condizioni.

Le due bestiole, insomma, non soltanto erano state abbandonate a sé stesse durante le vacanze dei proprietari, ma alla luce delle diagnosi rese pubbliche non devono essere state trattate molto diversamente anche quando i padroni si trovavano in casa. I Carabinieri di Maniago si occuperanno di tutti gli accertamenti che il caso richiede.

La leishmaniosi è trasmessa, in Europa, dalla puntura del Phlebotomus papatasi, comunemente chiamato pappatacio. L'insetto colpisce principalmente da maggio a ottobre: ecco perché i veterinari invitano la popolazione in possesso di cani a procedere con la profilassi di base. Fino al 1989 il Nord Italia era considerato praticamente indenne dalla leishmaniosi canina, mentre attualmente dal Piemonte al Veneto si registrano diversi casi e focolai.