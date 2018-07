E' partita l'ultima tranche di lavori per le asfaltature nel centro cittadino: le ruspe e gli operai hanno invaso viale Volontari, porta settentrionale di accesso a Udine, per la riasfaltatura completa del manto stradale. Il cantiere occuperà una corsia alla volta, partendo dalla carreggiata in direzione piazzale Chiavris, per poi una volta ultimati i lavori spostarsi su quella opposta. L'obiettivo però è mantenere il doppio senso di marcia per tutta la durata dei lavori, dato che la chiusura in un senso o nell'altro dell'importante arteria comporterebbe notevoli disagi e rallentamenti su tutte le strade laterali, per lo più a carattere residenziale.



I lavori a viale Volontari seguono di pochi giorni quelli di via Caccia, che soprattutto nel tratto finale, all'altezza della rotonda tra via Renati ed il cavalcavia Simonetti, avevano causato lunghe code e interminabili attese tra gli automobilisti. Intanto però verrà anticipata la consegna dei lavori di via Poscolle, al centro di polemiche fin da prima dell'avvio del cantiere. Le proteste dei commercianti, accolte dal sindaco Fontanini e dalla sua giunta, hanno avuto successo, e le transenne dovrebbero essere tolte anche prima di Ferragosto, quasi trenta giorni prima di quanto previsto.



Rimandati invece al completamento degli ultimi cantieri ancora in corso le opere in via Aquileia e via Gemona, anche se l'obiettivo rimane la conclusione di tutte le opere del centro prima di Friuli Doc. Una volta terminata questa parte delle opere pubbliche, ruspe e betoniere si sposteranno nei quartieri, dove è in corso di programmazione un importante piano di riasfaltature e sistemazioni.