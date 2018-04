Il Ministero dell’Interno ha disposto che dal 6 aprile 2018 tutte le Carte di Identità Elettroniche emesse dal Comune di Cividale del Friuli (così come negli altri Comuni della fascia confinaria, soggetti a tutela della minoranza linguistica slovena) riportino, per il Comune di emissione e di residenza, la doppia dicitura in Italiano e Sloveno, così come per il Comune di nascita, ove rientri in uno di tali Comuni soggetti a tutela.



Il sistema telematico nazionale di emissione delle Carte di Identità Elettroniche è già stato adeguato in tal senso e i Comuni, quali enti delegati dallo Stato a svolgere tale servizio di rilascio, in virtù della vicinanza degli uffici alla popolazione, sono solo tenuti ad eseguire le disposizioni ministeriali.