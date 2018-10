Sono 9 su 13 le categorie regionali, oltre a 2 delle 4 Camere del lavoro del Friuli Venezia Giulia, che hanno già rinnovato i propri vertici nell’ambito della campagna congressuale Cgil. Campagna che domani e venerdì vedrà l’arrivo in regione di Susanna Camusso, in occasione dei congressi provinciali di Pordenone e di Udine.



IL PROGRAMMA. Sia a Pordenone che a Udine i lavori si svolgeranno su due giornate. Si comincerà nel primo pomeriggio di domani, per proseguire venerdì mattina e arrivare alle operazioni di voto nel tardo pomeriggio. Susanna Camusso sarà domani pomeriggio a Pordenone, dove i lavori si terranno a partire dalle 15 al Villaggio del Fanciullo, in località Comina, mentre venerdì mattina salirà a Tricesimo (hotel Belvedere), sede del congresso della Cgil di Udine. Si chiuderà così la tornata dei congressi provinciali, che ha già visto la scorsa settimana le conferme dei segretari Thomas Casotto (Gorizia) e Michele Piga (Trieste). Centotrentatre i delegati attesi a Pordenone, 130 a Tricesimo, espressione di due territori dove la Cgil conta complessivamente quasi 70mila iscritti, due terzi del totale regionale (104mila), equamente ripartiti tra le due province Camere del lavoro, che arrivano al congresso guidate dai segretari generali Flavio Vallan (Pordenone) e Natalino Giacomini (Udine), entrambi candidati alla rielezione.



LE CATEGORIE. Anche quella di oggi è stata una giornata importante nella tornata congressuale in Friuli Venezia Giulia. Si sono conclusi infatti i congressi regionali della Filt (trasporti, a Grado), della Filctem (chimica ed energia, a Udine), e della Funzione pubblica (a Trieste, alla presenza della segretaria nazionale della categoria Serena Sorrentino). Le prime due categorie hanno confermato i segretari uscenti Valentino Lorelli e Andrea Modotto. Conferma anche per Maurizio Marcon alla guida dei metalmeccanici della Fiom, che hanno concluso il loro congresso nella serata di ieri (martedì) a Zugliano (Udine). Avvicendamento invece al vertice della Funzione pubblica: a guidare la categoria è stata designata infatti Orietta Olivo, responsabile del mercato del lavoro e del welfare nella segreteria uscente della Cgil regionale. Questi i nomi che si aggiungono a quelli dei segretari di categoria eletti nei giorni scorsi: Emiliano Giareghi della Fillea (edilizia e legno), Elisabetta Faidutti della Fisac (banche e assicurazioni), Adriano Zonta della Flc (scuola).



I PROSSIMI APPUNTAMENTI. All’appello dei congressi mancano soltanto due categorie: la Filcams (commercio) e lo Spi (pensionati), che riuniranno i propri delegati rispettivamente lunedì 29 ottobre a Grado e martedì 30 a Pasian di Prato. Non sono previsti invece congressi per la Flai (agroalimentari) e la Slc (comunicazioni), dal momento che le due categorie non hanno una segreteria regionale, ma un coordinatore, da eleggere nelle prossime settimane. Si terrà infine l’8-9 novembre a Zugliano il congresso della Cgil regionale, ultima tappa in Fvg prima della fase successiva, quella dei congressi nazionali di categoria, in programma tra la metà di novembre e l’inizio di gennaio. L’atto finale, il Congresso della Cgil nazionale, si terrà dal 22 al 25 gennaio a Bari, da dove uscirà il nome del successore di Susanna Camusso alla guida del primo sindacato italiano.



I TEMI. Al centro del dibattito congressuale i grandi temi della Finanziaria nazionale, a partire da pensioni, fisco e reddito di cittadinanza, ma anche le questioni regionali: la situazione del manifatturiero e del terziario, le strategie per il rilancio dell’occupazione, la sicurezza sul lavoro, nuovamente al centro della cronaca dopo l’ennesimo infortunio mortale, i progetti di riforma della sanità e degli enti locali. A discuterne ci sarà anche Massimiliano Fedriga, che l’8 novembre interverrà ai lavori del Congresso regionale, invitato dal segretario generale Villiam Pezzetta, in quella che sarà la prima occasione di confronto pubblico tra il governatore e la Cgil.