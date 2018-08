In tema di rapporti tra Stato e Chiesa, non esiste solamente la questione del crocefisso. Per esempio, in Friuli - Venezia Giulia esiste una legge, la 20 del 1983, la quale autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi una tantum “per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze”.



Di quanti soldi stiamo parlando? Dal 2014 al 2017, il Fvg ha finanziato opere per una spesa complessiva di 7 milioni di euro (il contributo copre l’80% della spesa ammessa). La ripartizione viene effettuata in base a criteri ben precisi. Il 97% dello stanziamento annuale (2 milioni lo scorso anno, 2,1 milioni nel 2016, 1,6 milioni nel 2015 e 1,3 milioni nel 2014) è attribuito alla Chiesa cattolica, il restante 3% ad altre confessioni riconosciute dallo Stato italiano (otto cristiane, una ebraica, due buddiste e una induista).



La parte destinata al cattolicesimo a sua volta è ripartita a seconda delle dimensioni delle quattro diocesi o arcidiocesi presenti sul territorio regionale. All’Arcidiocesi di Udine tocca il 46% dello stanziamento, alla Diocesi di Concordia, Pordenone e Vittorio Veneto il 26%, alla Diocesi di Trieste il 13% e all’Arcidiocesi di Gorizia il restante 12%. Va detto che i confini diocesani non ricalcano quelli delle ex Province. Per esempio, Aquileia e Cervignano, territorio della ‘liquidanda’ Provincia di Udine, afferiscono all’Arcidiocesi goriziana.



Ma come sono utilizzati tali fondi? La gran parte dello stanziamento annuale serve a coprire il restauro, il risanamento conservativo o la manutenzione dell’edificio principale di culto, vale a dire della chiesa, ma tante sono le domande poi ammesse a finanziamento per la sistemazione di quelli che sono i simboli per eccellenza dei centri abitati - i campanili. Non mancano i tetti da rifare e gli impianti da ammodernare.

Resta da capire quali siano i lavori che più hanno ricevuto dalla Regione. Al primo posto della Top 5 di questa classifica, troviamo il completamento del campanile della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Majano (oltre 480mila euro nel 2014), la realizzazione del ricreatorio della parrocchia di San Giovanni e Paolo di Muggia (279mila euro nel 2016), il restauro del campanile della parrocchia di San Lorenzo Martire a Buja (256mila euro nel 2017), la straordinaria manutenzione della chiesa di San Cromazio al Villaggio del Sole a Udine (oltre 221mila euro lo scorso anno) e il restauro del Duomo di Santo Stefano a Nimis (oltre 218mila euro nel 2015).