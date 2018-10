25 ausiliari al traffico in servizio sulle 24 ore, pattuglie della Polizia Stradale, personale potenziato ai caselli di Latisana e Palmanova, pannelli a messaggio variabile e carrelli mobili sistemati nei punti strategici, itinerari alternativi sulla viabilità normale attivati.

Autovie Venete ha organizzato nei dettagli la gestione della viabilità in occasione della chiusura autostradale prevista in A4 tra il casello di Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia dalle 22 di sabato 6 alle 11 di domenica 7 ottobre, per la terza parte di una serie di lavori riguardanti la terza corsia.

Uno spiegamento di forze finalizzato anche ad agevolare il deflusso dei tifosi dallo stadio Friuli dopo la partita Udinese-Juventus in programma alle 18 di questa sera che si concluderà alle 20.

I percorsi alternativi consigliati con partenza dallo stadio sono:

1 - Pasian di Prato, Campoformido, Basagliapenta, Rivolto, Virco, Madrisio, Canussio e rientro in A4 a Latisana;

2 -Udine, Basaldella, Zugliano, Mortegliano, Flambro, Madrisio, Canussi e rientro in A4 a Latisana;

3 – utilizzo dell’autostrada da Udine Sud con uscita a Palmanova, proseguendo poi in direzione Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Zellina, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e rientro in A4 a Latisana. Per chi è diretto a Trieste non ci sarà alcun problema.