Poco prima di mezzanotte e mezza, a Udine, lungo via Cividale, al civico 29, all’altezza dell’hotel Clochiatti, una Passat e una bici, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate.

Nell’urto l’anziana in sella alle due ruote (un’udinese classe 1938) è rimasta ferita. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Udine. Al lavoro per i rilievi gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.