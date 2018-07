Incidente a Udine, poco dopo le 10,30, in via Ronchi. Una donna di 39 anni di nazionalità marocchina, mentre era in sella alla sua bicicletta, non avrebbe dato la precendenza, in corrispondenza dell'incrocio con via Larga, venendo urtata da un furgone Iveco, guidato da un 38enne di Pavia di Udine e proveniente da viale Trieste.

La donna è finita a terra riportando diversi traumi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli centrale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita all'ospedale di Udine.