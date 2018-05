Un ciclista di 49 anni, ieri pomeriggio verso le 18:30, è stato urtato da un'auto in via Gorizia, a Udine, in prossimità dell'incrocio con via caccia. L'uomo, nell'impatto con l'auto, è stato sbalzato a terra. Il conducente della vettura, però, non si è fermato e ha proseguito la sua marcia.



Il ciclista, che nella caduta fortunatamente ha riportato solo qualche escoriazione e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari.



La Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale cerca testimoni di quanto accaduto. Chiunque abbia assistito ai fatti, può mettersi in contatto con la Centrale Operativa della Polizia Locale

dell'Uti Friuli Centrale, chiamando allo 0432 127 2329.