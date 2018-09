Quando si parla collegamento a Internet le aziende piangono, ma di certo i consumatori non ridono. Perché al problema di una rete infrastrutturale inadeguata si associano spesso comportamenti degli operatori a dir poco spregiudicati. La guerra delle offerte, che apparentemente permette risparmi allettanti ha un lato oscuro: quello dei contratti proposti, nonostante le criticità della linea siano note alle compagnie. Se va bene, il tecnico incaricato dell’allacciamento certifica l’impossibilità di attivare il servizio, ma molto spesso il cittadino non otterrà mai il servizio promesso e sarà prima o poi costretto a recedere gratuitamente. Sempre che non abbia sottoscritto un contratto dove la banda minima garantita è talmente bassa da rendere impossibile il recesso senza l’ulteriore esborso di denaro.



Il problema diventa evidente man mano che ci si allontana dai grandi centri urbani, dove la connesione alla fibra ottica ha permesso di migliorare la situazione. Nei paesi la fibra è arrivata, ma la connessione alla rete procede a rilento e le centrali adsl sono quasi sempre sature. E’ il solito problema: le compagnie telefoniche centellinano gli investimenti per l’ampliamento delle centrali e lo stesso vale per la predisposizione degli armadi che dovrebbero smistare il segnale dalla fibra verso le abitazioni. E, come accade nel caso delle aziende, molti decidono di rompere gli indugi e passare al servizio via radio, con il risultato che gli operatori sono ancora meno disposti a investire per diramare la fibra.



Contratti senza linea e segnale da terzo mondo

Che la situazione sia tutt’altro che idilliaca lo conferma anche Raffaella Bizzozero che segue le controversie in materia di telecomunicazioni per l’associazione Consumatori attivi: “Stiamo registrando un costante aumento di disservizi correlati alle connessioni a banda larga, soprattutto nei paesi dove ci sono maggiori problemi di distanza dalla centrale. Raccomandiamo sempre di utilizzare lo strumento ‘Misura Internet’ che verifica la quantità di segnale fornito e si trova sul sito dell’Agcom. Se le misurazionie risultano inferiori al minimo garantito, l’utente ha diritto all’indennizzo se previsto e può recedere senza alcuna spesa.



I problemi non mancano neppure in città: molti lamentano problemi di connessione oppure stipulano un contratto e solo dopo scoprono che il servizio non è attivabile. In teoria non dovrebbero arrivare fatture e invece accade anche questo, nonostante il tecnico avesse dichiarato che la linea Adsl non era attivabile. Il caso più estremo è accaduto a un cittadino che aveva sottoscritto un contratto con altro operatore. Dopo parecchi mesi è rimasto isolato perché avevano bloccato anche il numero telefonico del quale aveva chiesto la portabilità, con il risultato che è stato costretto ad attivare un nuovo numero e ora è in corso un contenzioso con la compagnia telefonica”.



Le contromisure a disposizione sono davvero limitate: se la compagnia telefonica, non interviene, non resta che rivolgersi alle associazioni di tutela dei consumatori o direttamente al Corecom utilizzando il sistema informatico, dato un po’ paradossale se si pensa che spesso la qualità del servizio è talmente scadente da non permettere neppure di utilizzare il Pc. In compenso si ottiene quasi sempre soddisfazione.