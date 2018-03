Inizieranno a breve i già programmati lavori di manutenzione ordinaria per il Museo della Grande Guerra ubicato nel palazzo storico (1886) dell’ex stazione ferroviaria di Cividale del Friuli e allestito qualche anno fa dagli alpini della Sezione Ana di Cividale e dai volontari dell’Associazione ‘Novecento’, dopo un parziale restauro dei locali del pianterreno.

Il Comune di Cividale ha ottenuto per queste operazioni di manutenzione ben 25mila euro dalla Provincia e 40mila euro dalla Regione, ai quali si sommeranno 10mila euro del bilancio comunale.

“Il lavoro di ricerca di fondi per l’immobile è stato fortemente voluto dall’amministrazione – dichiara l’assessore Giuseppe Ruolo – in quanto il museo della Grande Guerra rientra tra i punti strategici di richiamo culturale-turistico della città, oltre ad essere custode di una “memoria storica” del nostro passato, onorato più volte in questi ultimi mesi”.

“L’impegno che gli alpini di Cividale dedicano alla gestione del museo è meritevole di tutto il calore che la nostra cittadina può offrire – prosegue Ruolo – e il Comune è felice di poter ricambiare il loro supporto con questi interventi di manutenzione dediti all’ottimizzazione degli ambienti che ospitano la mostra. Questo risultato nasce da una proficua sinergia fra l’Ufficio Cultura di competenza dell’assessore Zappulla, le Manutenzioni e l’Ana che unendo le competenze e le idee hanno fatto sì che le proposte presentate a Regione e Provincia risultassero vincenti”.

Oggetto di queste operazioni manutentive saranno, infatti, la facciata esterna dell’edificio, il sistema di riscaldamento-climatizzazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la manutenzione dei serramenti e la realizzazione di tutte le operazioni necessarie a rendere più facilmente fruibile l’ambiente da parte delle persone con disabilità (rampa per portatori di handicap, adeguamento dei servizi igienici, installazione di porta per disabili).

Il progetto prevede anche l’installazione di strutture funzionali alla fruizione turistica e didattica del Museo (pannelli e tabelle segnaletiche), nonché alcuni pannelli informativi sulle vicine località di interesse.