A Cividale, le operazioni di potenziamento delle condotte fognarie iniziate a settembre, stanno arrivando al completamento della prima fase. Nel tratto dell’incrocio tra via del Crognolet, via Perusini e via del Laterano la ditta incaricata prevede, infatti, di terminare per il 28 ottobre.

Il nuovo cronoprogramma inviato al Comune di Cividale del Friuli e al Corpo di Polizia Locale dell’Uti del Natisone prevede, quindi, dal 29 ottobre l’avanzamento degli interventi tecnici, con conseguente chiusura al traffico veicolare, in via del Crognolet da via Perusini a via Istituto Agrario, e ciò fino al 30 novembre.

Sempre dal 29 ottobre e fino al 30 novembre, è prevista la chiusura al traffico veicolare anche di via Vecchia di Palma solo nel tratto compreso fra le intersezioni con via Zardini e via Zugul.

L’ordinanza del Corpo di Polizia Locale dell’Uti del Natisone, pertanto, prevede le seguenti limitazioni: temporanea sospensione della circolazione per ogni categoria di veicoli; progressiva limitazione della velocità massima sino a 30 km/h in corrispondenza e in prossimità dei cantieri stradali, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata; le deviazioni al traffico saranno adeguatamente segnalate.