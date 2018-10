È da giovedì 27 settembre che non si hanno notizie della signora Sandra Dal Bò, 66 anni, allontanatasi nel cuore della notte dalla sua casa nella frazione di Rubignacco a Cividale del Friuli. Dopo quattro giorni, le ricerche sono state ufficialmente sospese questa mattina, in attesa di ulteriori sviluppi o informazioni. Per questo il marito e il figlio invitano chiunque ritenga di poter fornire informazioni utili a chiamare urgentemente il 112.