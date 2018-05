Sergio Cozzarini è il nuovo presidente dei Pensionati Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. L’assemblea, presenti il segretario nazionale dei Pensionati Danilo Elia, il presidente e il direttore di Coldiretti Fvg Dario Ermacora e Danilo Merz, ha eletto anche i componenti del consiglio regionale che resteranno in carica per i prossimi cinque anni: Ennio Blasizza (vice), Olivo Durigon, Gino Pischiutta, Gianni Balduit, Darko Crismancich, Antonio Zoia, Pierino Bini, Gianfranco Pilutti, Americo Tavano, Giampaolo Venuti.



L’incontro si è aperto con il presidente regionale uscente Edoardo Zerial che ha posto l’accento sul ruolo dei pensionati nell’ambito di Coldiretti, tema ribadito da Ermacora, che ha pure parlato di dignità del lavoro e progetti di filiera, mentre Merz si è soffermato sul Piano di sviluppo rurale e sulla macchina regionale che dovranno essere rivisti «per far sì che l’agricoltura Fvg possa avere risposte adeguate alle esigenze delle imprese moderne».



Elia ha infine illustrato un report su dati Istat che pongono il Fvg al secondo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di over 65, con una particolare incidenza dei comuni con una popolazione inferiore ai duecento abitanti. «In questo contesto – ha concluso –, le zone marginali rurali e svantaggiate vanno tutelate sul fronte dei servizi e dell’assistenza».