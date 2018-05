Bottino da 27mila euro per un furto, compiuto nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16, in un’abitazione di Cassacco. I malviventi sono riusciti a entrare forzando una finestra e hanno arraffato preziosi e gioielli. In particolare, all’appello mancano 16 orologi di valore, una collezione di monete d’argento e sterline in oro.

Spetterà ora ai Carabinieri di Udine cercare di risalire ai responsabili del colpo.