L’Ente Friuli nel Mondo ha cambiato pelle. Meno celebrazioni e maggiore attenzione alle relazioni sono le direttrici lungo le quali si sta muovendo. Al presidente Adriano Luci abbiamo chiesto quali saranno in futuro le linee guida da seguire. “Anche alla luce dei novi assetti amministrativi che hanno portato alla chiusura delle Province, dobbiamo includere nuove rappresentanze. Da poco abbiamo con noi Confindustria di Pordenone e stiamo dialogando per inserire nuovi soci, al fine di esprimere una territorialità diffusa, ognuno con le proprie capacità e i propri valori. E’ un passo importante in attesa di comprendere come la Regione intenda supportarci in futuro, perché comunque dipendiamo dalle risorse che ci mette a disposizione. Una volta chiaro l’orizzonte, cercheremo di guardare avanti e adeguarci pur continuando a rappresentare la friulanità. La logica è dare continuità ed essere al tempo stesso utili, perché l’ente serve se è utile”.

Utile in quanto canale privilegiato per il contatto con chi vive all’estero? “Credo sia uno degli obbiettivi principali, ovvero mettere in relazione le persone creando così possibilità di ricadute economiche, favorite dalle relazioni”.

Servono però risorse. “In passato tutti gli enti hanno sostenuto Friuli nel Mondo. Mi auguro che continueranno a farlo, avendo cura di premiare la qualità e l’efficienza dei progetti proposti. Proprio la qualità dovrebbe essere uno dei criteri fondamentali nel distribuire le poche risorse a disposizione”.

Con la nuova Giunta regionale come vanno le cose? “Ho percepito molto interessamento e una valutazione positiva del lavoro svolto. Qualcuno vuole metterci contro Pordenone o altri, ma sbaglia strada. Sono logiche che non ci appartengono e non ci interessano le contrapposizioni create ad arte. Ognuno a casa sua sa che lavoro bisogna fare e che deve fornire risposte precise ai soci”.

Guida l’Ente Friuli nel Mondo da due anni e mezzo. Che spazi di crescita ci sono per l’ente e quali sono le difficoltà da superare? “Innanzitutto è indispensabile inserire nuove leve, persone fresche che abbiano energia e tanta passione. Dal punto di vista invece delle problematiche è proprio il passaggio generazionale a dare preoccupazione. Fare vita associativa significa anche caratterizzarsi in una serie di valori e di condizioni precise che fanno la differenza”.

Come percepiscono i corregionali all’estero il vostro lavoro e la realtà della nostra regione? “L’ente è visto come un punto di riferimento dopo 65 anni di attività. Il grande lavoro fatto ci ha resi un interlocutore affidabile indipendentemente da chi lo ha presieduto. Da imprenditore sono abituato ad essere pragmatico: se ci sono buoni progetti e idee il problema non sono le risorse. Siamo appena rientrati dalla missione a New York dove abbiamo incontrato tanti corregionali che hanno raggiunto posizioni di elevato livello. Credo che rafforzare le relazioni con questi friulani sia uno degli scopi più importanti dell’ente”.