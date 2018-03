Il 13 maggio 1978, a pochi giorni dall’omicidio di Aldo Moro, il parlamento italiano emana la Legge 180, altrimenti nota come Legge Basaglia dal nome dello psichiatra che sul finire degli Anni ’60 e durante tutti gli Anni ’70, prima nel manicomio di Gorizia e poi in quello di Trieste, attuò lo scardinamento dei cancelli della psichiatria.

La legge, nonostante il clima di tensione politica e sociale che si respirava, non passò inosservata e le polemiche non si fecero attendere. Politici, intellettuali e addetti ai lavori si divisero in favorevoli e contrari, mentre la gente comune, quasi atterrita, s’interrogava su come fosse possibile aprire i manicomi e liberare i “matti”, fomentata da certa stampa che interpretò la liberazione dalla vita manicomiale come una sorta di guerriglia da ostacolare.

In questi quarant'anni, le voci ostili alla chiusura dei manicomi non si sono mai spente e persistono infiniti luoghi comuni prontamente sfoderati ogni qual volta la malattia mentale si presenta all’orizzonte, in particolare richiamata da casi di cronaca nera.

Chi ha visto e conosciuto il manicomio dopo il 1978 non può immaginare ciò che quell’istituzione aveva rappresentato fino ad allora. Divisi a seconda della gravità della malattia, i matti, molti dei quali erano bambini, venivano ricoverati nei reparti – agitati, violenti, sudici, infermi e cronici – dove si attuava la spersonalizzazione dell’individuo e venivano sottoposti all’elettroshock e a operazioni di chirurgia, come la lobotomia. La società confinava così, in un luogo chiuso e isolato dal resto del mondo, la malattia mentale e i pazzi per proteggere se stessa da ciò che, o meglio da chi, riteneva pericoloso.

Il 29 agosto 1980, a Venezia dove era nato, moriva Franco Basaglia, il padre della riforma psichiatrica italiana, ispiratore della Legge 180, modello ancora oggi per altri Paesi