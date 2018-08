Ogni anno un italiano getta nella spazzatura 145 chili di cibo. Questi dati - raccolti all’interno dello studio #Reduce, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della campagna ‘Spreco Zero’ ideata da Last Minute Market e curato nella nostra regione dai professori del Dies dell’Università di Udine Francesco Marangon, Stefania Troiano e Federico Nassivera - sottolineano quanto sia indispensabile un cambio di paradigma nella cultura dell’alimentazione, con la promozione di buone pratiche anti-spreco.



Risultati fino a oggi

Con questo obiettivo, a partire dal 2012 la Regione sostiene il “Progetto di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti attraverso la destinazione a fini sociali di prodotti invenduti” con la conduzione operativa di Animaimpresa e di Last Minute Market. Il progetto mira a gestire il recupero di beni invenduti, in particolare alimentari, a favore di organizzazioni non lucrative coinvolgendo le imprese del nostro territorio.



Dal 2012 sono state coinvolte più di 30 aziende, con oltre cento punti vendita, 63 enti beneficiari e oltre 20 Comuni, favorendo il recupero di oltre 1.200 tonnellate di alimenti per un valore di oltre 5 milioni di euro. L’obiettivo per il 2018 è consolidare le attività di recupero coinvolgendo nuove realtà, nuovi Comuni e nuovi soggetti beneficiari al fine di diminuire la quantità di rifiuti e sostenere ancora più persone in difficoltà.



L’adesione al progetto non comporta né costi né obblighi in quanto la finalità principale è quella di promuovere la cultura della riduzione degli sprechi alimentari che dovrebbe vedere schierati, in prima fila, tutti i rappresentanti regionali della filiera agroalimentare.

Quest’anno, tra gli altri, hanno aderito al progetto Centro Dolce Friuli, Uova Pascolo, OrtoBorto, Biolab, Orto in Tasca e Pomis, realtà molto differenti tra loro ma accomunate da una vocazione alla sostenibilità sociale e ambientale



La lotta allo spreco alimentare è una necessità, più che un’opzione e grazie ad Animaimpresa e Last Minute Market si può operare attivamente per ridurlo, con risultati tangibili e risvolti economici importanti.