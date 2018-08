Una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta nel primo pomeriggio a Nave di Fontanafredda, in via Sant'Antonio, nei pressi dell'omonima chiesa, per recuperare un trattore finito nel fiume Livenza.

Oltre ai pompieri di Pordenone, si è reso necessario anche il lavoro dei sommozzatori del comando di Venezia, per imbragare il mezzo a due metri di profondità, e l'autogru del comando di Treviso.

Sul posto anche i vigili di Fontanafredda e due unità della Protezione civile che hanno messo a disposizione le barriere galleggianti assorbenti per contenere eventuali sversamenti di gasolio.

L'intervento di recupero si è concluso, senza causare alcun danno al mezzo agricolo, verso le 17.