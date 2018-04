La Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Trieste, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso il 6 agosto 2014 dalla Procura di Udine, nei confronti del 42enne sloveno Robert Smrgut.

La condanna a tre anni, due mesi e 27 giorni di reclusione, era stata emessa a seguito di un’attività di Polizia Giudiziaria. In particolare, al condannato sono stati attribuiti una serie di furti in abitazione ed esercizi commerciali, avvenuti in Friuli. Le indagini, con il concorso dell’Interpol, hanno permesso di rintracciare il 42enne in Slovenia, dove è stato fermato grazie a un mandato di arresto europeo. L’uomo è stato associato nella Casa Circondariale di Trieste.