Parte la campagna di sensibilizzazione del rischio sismico che coinvolge anche il nostro territorio.

In Friuli lo sappiamo bene: il terremoto può capitare e travolgere, in un solo istante, migliaia di esistenze. Per ridurre i danni e le vittime, l’unica arma è la prevenzione. Per promuovere una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, la Fondazione Inarcassa, il Consiglio nazionale degli ingegneri e quello degli architetti hanno indetto – domenica 30 settembre - la “Giornata nazionale della prevenzione sismica”.



Nell’occasione, nelle principali città sono stati organizzati punti informativi nei quali ingegneri e architetti esperti in materia, con la loro professionalità e competenza tecnica, a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro cosa significhi il rischio sismico, i fattori che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) messe a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.



Visite tecniche gratis

Nei punti informativi è stato inoltre presentato il programma di prevenzione attiva “Diamoci una Scossa!” che consiste in visite tecniche informative con i professionisti che si recheranno nelle abitazioni dei cittadini che ne avranno fatto richiesta. La campagna di prevenzione sarà anche al centro dell’incontro di domenica 7 ottobre, alle 15.30, nell’ambito di casa Moderna 2018. Le visite si svolgeranno dal 22 ottobre al 30 novembre 2018 in base alle disponibilità fornite dai professionisti.