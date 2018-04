Nel corso delle festività pasquali e fino a giovedì 5 aprile la Polizia di Stato ha intensificato i controlli di routine sul territorio, che hanno visto anche la partecipazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

I controlli si sono estesi all’intero Capoluogo friulano, al fine di prevenire la possibile attuazione di atti di natura terroristica, fenomeni di radicalizzazione nonché la commissione di reati in genere. Vie e piazze cittadine, stazione ferroviaria ed autostazione, esercizi pubblici quali internet point, sale slot, strutture ricettive e bar sono così stati passati al setaccio. Attività che dal 27 marzo al 5 aprile ha portato all’arresto di sette persone: due colte in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tre responsabili di resistenza a Pubblico Ufficiale, uno straniero inottemperante al divieto di reingresso nel territorio nazionale e uno a seguito di esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere.

Sono stati sequestrati 39 grammi di sostanza stupefacente e denunciate 40 persone, tra cui 17 per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Udine, altre per reati attinenti allo spaccio di droga e varie tipologie di reato.

Nel complesso sono state identificate 1.384 persone, controllati 958 veicoli e 190 pubblici esercizi.

I controlli, che seguono precedenti analoghe iniziative, saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.