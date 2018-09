È finita male la 'gita' in Italia di una coppia di austriaci, arrestati dai Finanzieri di Udine con 540 grammi di marijuana e alcune dosi di hashish. I due, un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 22, erano arrivati a Udine, in auto, nel primo pomeriggio del 5 settembre, allettati dai prezzi “concorrenziali” della droga, sensibilmente più convenienti rispetto a quelli del mercato austriaco.

Traditi dall'eccessiva fretta nel cercare di allontanarsi dall’area ferroviaria hanno, però, richiamato l’attenzione delle Fiamme gialle che, tra i loro effetti personali, hanno trovato un 'pallone' di infiorescenze di marijuana, di oltre mezzo chilo, e un 'omaggio' degli spacciatori, alcune dosi di hashish e altri due pacchetti di 'erba, complessivamente 22 grammi. I due giovani sono stati arrestati.

Negli scorsi giorni, in un’altra operazione, i Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria avevano denunciato una donna, una 40enne nata in Olanda ma residente in Friuli, che, nonostante gli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, continuava a rifornire la clientela abituale.