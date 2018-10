Mercoledì 10 ottobre, alle 18, è scattato l'allarme per due ragazzi dispersi nella zona della Malga Pramosio. Alle ricerche hanno partecipato i tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e gli uomini della Guardia di finanza. Operativi sul posto anche l'Elisoccorso notturno e un'ambulanza del 118. Dopo lunghe ricerche, infatti, la coppia di giovani è stata ritrovata in fondo a un canalone, precipitati per una 20na di metri. Il recupero dei due, entrambi feriti, è avvenuto poco prima delle 3 del mattino. Uno dei due ragazzi è stato trasportato in ospedale a Udine dall'Elisoccorso, mentre l'altro è stato portato in Pronto soccorso a Tolmezzo. Sul posto anche i Carabinieri diTolmezzo.