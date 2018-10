Crollo dei trapianti di reni e riduzione dei servizi per la dialisi. Nella Sanità friulana si apre un’ulteriore falla. È quella denunciata dal comitato regionale dell’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned).

“Gli oltre 10mila nefropatici della nostra regione, di cui 1.000 obbligati a sottoporsi a tre sedute dialitiche alla settimana – spiega il sodalizio – sono seriamente preoccupati per due situazioni estremamente gravi che riguardano l’offerta sanitaria della nostra regione”.

Entrando nel dettaglio, riferisce l’Aned, in Friuli-Venezia Giulia c’è stato un crollo del numero di trapianti di rene: da 57 nel 2016, a 48 nel 2017 e a soli 12 nei primi cinque mesi di quest’anno.

L’altro fatto grave è la chiusura senza alcun preavviso del Centro dialisi-vacanza presente a Lignano, che ogni estate effettuava circa 700 terapie dialitiche consentendo così ai pazienti di soggiornare nella località.

“Si tratta di eventi molto negativi con grave impatto sulla vita dei pazienti e dei loro familiari – sottolinea l’Aned – oltre a danni economici ingenti per la stessa Regione, visto che ogni dializzato non trapiantato costa al Servizio sanitario 40-50mila euro all’anno. Mentre i vacanzieri abituati a dializzare a Lignano quest’anno sono stati costretti ad andare a Bibione, quindi in una struttura sanitaria del Veneto che ha ovviamente ribaltato i costi sulla nostra regione”.