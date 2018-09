E' viva per miracolo, Rita Giancristofaro, 41enne sopravvissuta assieme al fidanzato Federico Cerne, fisioterapista dell'Alma Basket di Trieste, al crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il cedimento strutturale di uno dei ponti simbolo di Genova, nonché una delle infrastrutture più avvenieristiche (all'epoca!) costruite in pieno boom economico in Italia, ha causato la morte di oltre 40 persone.





Una tragedia immane per l'intero Paese e la città di Genova che fin dai primi istanti successivi al crollo si è prodigata per prestare soccorso ai sopravvissuti. Tra questi la coppia di fidanzati di Trieste che quel giorno stava andando a visitare l'acquario. Poi il tragico crollo, un volo nel vuoto e il ricovero all'ospedale Galliena con un polmone schiacciato, nove costole rotte, un'emorragia interna e braccia e gambe fratturate.





Dopo settimane di ricovero in Liguria, i due fidanzati sono rientrati nel capoluogo giuliano, dove sono stati ricoverati in ospedale nel reparto di ortopedia dell'ospedale Maggiore. Rita Giancristofaro, però, in questi giorni di degenza ha pensato ai prossimi mesi, al recupero e alla riabiltazione, ma anche alla sua passione per la corsa. Prima di riprendere gli allenamenti e tornare 'in pista' ci vorranno mesi di riabilitazione, ma ad aprile, Rita ha espresso il desiderio di tornare a Genova per la mezza maratona.

Agente immobiliare originaria di Lanciano, in quella che è diventata la sua città, Trieste, Rita coltiva anche la passione per la corsa. E proprio attraverso lo sport vuole dare un segno a Genova, città spezzata che però ha saputo dare a lei e ai feriti "molto calore". Una promessa, la sua, che è anche un obiettivo: tornare alla propria vita, nella propria casa, agli affetti, al lavoro, ma anche alle passioni di sempre, come il podismo, per rendere in qualche modo omaggio a Genova e ai genovesi che dopo il 14 agosto non saranno mai più gli stessi.