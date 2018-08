Ladro ‘in trasferta’ dal Fvg a Rimini. Un 35enne residente in regione è stato arrestato dalla Polizia. Gli agenti in servizio sulla spiaggia della località romagnola avevano ricevuto una denuncia per il furto di uno zaino. Una giovane si era allontanata per una passeggiata lungo la battigia con un’amica ma, al ritorno, non aveva trovato più le sue cose, che aveva lasciato nascoste sotto il telo mare.

Grazie alle telecamere di video-sorveglianza, gli agenti hanno estrapolato le immagini del furto, individuando l'autore, scoperto poco dopo nella zona. Il 35enne era già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio ed è stato denunciato.