Dall'autopsia la verità sull'omicidio di Rosetta Quaiattini

Chi ha ucciso Rosetta Quaiattini e perchè? E' un vero e proprio giallo l'omicidio dell'ex infermiera in pensione, trovata morta carbonizzata al primo piano della sua abitazione, in via Emilia 125 a Udine, venerdì mattina. A lanciare l'allarme un vicino di casa. All'interno dell'abitazione della pensionata un gran disordine, mobili rovesciati, ma nessun segno di scasso e nessuna traccia dell'arma del delitto.

Questa mattina, il medico legale Carlo Moreschi eseguirà l'autopsia sui resti della 72enne. Da una prima ispezione cadaverica, a poche ore dal ritrovamento del cadavere, lo stesso Moreschi ha riscontrato il segno di una coltellata alla gola. Colpo che potrebbe esserle stato fatale, ma a stabilirlo ci penserà l'esame autoptico.

Tante le domande ancora senza risposta: chi le ha inferto la coltellata alla gola? Perchè dare alle fiamme il corpo della donna?

Il Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, ha lanciato un appello ai vicini di casa e a chi nella zona possiede impianti di videosorveglianza. De Nicolo ha invitato a non cancellare le immagini registrate tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina e contattare i carabinieri, nella speranza che sia stato registrato qualche elemento utile alle indagini.

Stesso appello anche per chi, di passaggio, ha effettuato qualche ripresa da un dispositivo mobile, magari facendo jogging o pedalando.

Insomma, piste aperte a 360 gradi per far luce su un delitto che ha scosso la tranquilla comunità di Beivars e del capoluogo friulano.