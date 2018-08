Si è concluso il lungo viaggio di Daniele Riccioni, romano trapiantato in Friuli da molti anni, che l’8 maggio scorso era partito da Venzone alla volta di Santiago de Compostela. Il viaggio è stato ideato e realizzato con uno scopo benefico: “Io cammino per Davide”, questo il nome dell’iniziativa, è dedicato a un bambo friulano, amico di Daniele, da anni affetto da tetraparesi spastica dopo un incidente in piscina.



Spinto dall’amicizia che lo lega al piccolo Davide e ai suoi genitori, Daniele si è messo in marcia e per quasi 3 mesi ha camminato per raggiungere il Spagna. Nel corso di questo viaggio ha incontrato moltissime persone, raccontando la storia del piccolo Davide e sensibilizzando la gente che ha potuto sostenere l’iniziativa con donazioni che serviranno per le cure del piccolo Davide.



L’ultima tappa, il 30 luglio, Melide - Santiago de Compostela. Un cammino lungo 2.719 chilometri, per concludere l’impresa e il commento di Daniele sui social: “Mi perdonerete se stasera vi lascio solo con una foto... Devo ancora realizzare il tutto... Sono stati 83 giorni intensi”!



Per donare: PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, c/c intestato a “Un Mondo a Colori per Davide”, causale “Io cammino per Davide”.

-IBAN IT 56 U 08637 63880 025000082032 -Cod. BIC CCRTIT2T99A