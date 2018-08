Recentemente è stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Lignano Sabbiadoro e Croce Rossa Italiana - Comitato di Udine che ha permesso al Comune stesso di aderire al Progetto “CRI nel CUORE”. Il progetto, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia ed il sostegno di Federsanità ANCI FVG, ha come obiettivo l’installazione di oltre 100 defibrillatori sul territorio della Provincia di Udine, accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e relativa formazione di 600 nuovi operatori. Tutti gli oneri sono a carico del Comitato CRI di Udine che ha inteso così restituire al territorio quanto già realizzato durante il 2016 attraverso i servizi erogati.



All’interno del territorio lignanese sono stati installati i primi 2 defibrillatori, uno presso la Farmacia Comunale a Lignano Pineta e l’altro presso la Farmacia De Roia a Sabbiadoro. In futuro ne verranno installati altri due, uno presso il Comando della Polizia Locale ed uno in Via Casabianca.



L’attività di installazione, di manutenzione, di mappatura e di controllo dei defibrillatori è a carico di CRI, anche attraverso aziende del settore specializzate in ingegneria biomedicale ed autorizzate.

La CRI si impegnerà, inoltre, a formare a titolo gratuito il Corpo della Polizia Locale all’utilizzo dei defibrillatori e darà la possibilità anche a soggetti privati interessati di seguire un corso ad un prezzo convenzionato della durata di cinque ore per il rilascio dell’autorizzazione all’uso di tale strumento salvavita.



“Ad oggi – afferma il Presidente del Comitato CRI Sergio Meinero – abbiamo ricevuto l’adesione di 40 Comuni e sono stati installati, in pochi mesi, già 35 defibrillatori. Con il Progetto CRI nel Cuore, coerentemente con la nostra mission, abbiamo voluto sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica su quanto sia importante distribuire capillarmente sul territorio dispositivi salvavita”.

“Siamo veramente entusiasti di questo primo grande passo che è stato compiuto nell’ambito del Progetto CRI nel CUORE dal nostro Comune e dal Comitato di Udine della Croce Rossa Italiana – hanno affermato il Sindaco Fanotto e l’Assessore alla Salute Bidin - Questi primi due defibrillatori, posizionati presso le due farmacie site a Lignano Sabbiadoro e a Lignano Pineta, contribuiranno a tutelare maggiormente il diritto alla salute di tutti coloro che risiedono all’interno del nostro territorio permettendo di salvare numerose vite umane. Vorremmo altresì ricordare a tutta la cittadinanza che i corsi organizzati dal CRI per l’utilizzo di tali dispositivi salvavita sono aperti anche ai privati.”



“Il sistema sanità va declinato sul territorio perché i fenomeni relativi alla nostra salute si presentano con scale diverse” ha dichiarato il Vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. “Per questo - ha continuato Riccardi - è strategico il presidio del territorio attuato attraverso i servizi di assistenza ma anche con apparecchiature che permettano di integrare capillarmente il lavoro degli operatori. I defibrillatori, come questo che mettiamo in opera presso la farmacia comunale, è uno strumento semplice. Ma se lo inseriamo in un piano di educazione civica, diventa un elemento essenziale per salvare la vita delle persone in situazioni di emergenza. Il punto centrale, allora, sta nell’integrazione tra sistemi complessi, territorio e comportamento del singolo: attraverso un percorso educativo condiviso possiamo sostenere la prevenzione e il corretto approccio al sistema sanitario”.