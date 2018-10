Domenica 7 ottobre, in occasione del “XIII Raduno Sociale auto storiche”, la viabilità del centro cittadino subirà alcune modifiche. Dalle ore 7:30 alle ore 10:30 scatterà il divieto di sosta temporaneo, per tutte le categorie di veicoli, in piazza Libertà e in via Cavour.



Seguirà la progressiva sospensione della circolazione lungo l’itinerario della sfilata, il cui inizio è previsto per le ore 10:30; saranno interessate piazza Libertà, via Mercatovecchio, piazza Marconi, riva Bartolini, piazza San Cristoforo, via Gemona, piazzale Osoppo, viale San Daniele, Piazzale Diacono, viale Bassi, viale Leonardo da Vinci, viale Cadore, viale Mons. Nogara, viale Boccaccio, SS676 tangenziale 13 verso Cargnacco (Pozzuolo del Friuli).