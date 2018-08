Se ci sono grandi differenze di trattamento, non solo economico, tra i lavoratori pubblici e quelli privati, queste non mancano anche all’interno della schiera dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Insomma, parafrasando Orwell, tutti i dipendenti pubblici sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.



Un esempio si può trovare qui in Friuli - Venezia Giulia e riguarda il Fondo sociale per i dipendenti regionali, in vigore dal 1981. Si tratta di un fondo messo a disposizione di chi lavora per la Regione - in alcuni casi l’aiuto è concesso solamente a chi gode di un contratto a tempo indeterminato, in altri anche a chi è assunto a tempo determinato - su quattro tipologie d’intervento: sussidi assistenziali, borse di studio, prestiti e mutui edilizi. Il Fondo, come accennato, è riservato ai dipendenti della Regione Fvg e, nonostante il comparto unico, non a chi è impiegato negli altri enti istituzionali. Non a caso, lo scorso l’Anci Fvg ha puntato il dito sulla disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici regionali e gli altri, riferendosi anche a questi aiuti.



Scorrendo le Linee di indirizzo al Comitato che gestisce il Fondo, approvate lo scorso 15 marzo dalla Giunta regionale di allora, si trova di tutto un po’. Partiamo dai sussidi assistenziali. Si tratta di sostegni in denaro per le spese dal dentista (protesi comprese), protesi acustiche, ortopediche e oculistiche, dispositivi salvavita, lenti e occhiali da vista, carozzine per i portatori di handicap e anche per la psicoterapia. Fin qui nulla di strano, si tratta di aiuti che sono concessi a tante categorie di lavoratori privati, anche se questi ultimi contribuiscono ai propri Fondi con una parte della retribuzione, mentre nel nostro caso i soldi sono messi direttamente dalla Regione. In questo capitolo, però, troviamo anche i funerali per i parenti di primo grado e per il partner (sposato o meno), la frequenza dei centri diurni dei figli, l’asilo nido, le attività scolastiche integrative e l’università.



Per i figli ci sono anche le borse di studio, che a ben vedere sono più simili ai tradizionali ‘regali di promozione’. Le borse, infatti sono concesse a chi supera l’esame di terza media, a ogni promozione alle scuole superiori, al conseguimento della maturità e della laurea e al termine di ogni anno di università a patto che si superi un certo numero di esami.

E poi ci sono i prestiti, rigorosamente a tasso zero, per le spese sanitarie, per pagare l’avvocato in casi di separazione, per l’istruzione dei figli, per il riscatto della laurea a fini pensionistici, per le adozioni e per l’abitazione (notaio quando si acquista la prima casa e migliorie anche condominiali).



Infine, ecco i mutui per l’acquisto o il miglioramento della prima casa (restituibili in un massimo di 180 rate). Qui, a differenza dei prestiti, si versa l’1% in più. Non a titolo d’interesse, ma per coprire eventuali decessi prima della restituzione della somma.

Ma di quanti soldi stiamo parlando? Nell’ultima Legge di Stabilità (fino alla riforma della contabilità pubblica di due anni fa, la Regione sosteneva il Fondo fuori bilancio), troviamo che le risorse ammontano per il triennio 2018-2020 a circa 9 milioni. Nello specifico, 4,41 milioni per i sussidi assistenziali, 1,2 milioni per le borse di studio, 2,1 milioni per i mutui e 1,35 per i prestiti. Per il solo 2018 la somma a disposizione supera i 3,2 milioni di euro.



Dal Comitato che gestisce il fondo arrivano alcune precisazioni. Primo, i sostegni sono concessi solo im mancanza di altri aiuti pubblici. Secondo, gli assegni non coprono tutte le spese, ma solo parte di esse. Terzo, a essere finanziati annualmente dalla Regione non sono tutti e quattro i capitoli, ma solo le borse di studio e i sussidi assistenziali (5,6 milioni per il triennio 2018-2020, oltre la metà del Fondo). I prestiti e i mutui si ‘autoalimentano’, nel senso che sono reintegrati con le restituzioni da parte dei dipendenti. Insomma, i due capitoli sono stati finanziati con soldi pubblici solo nel 1981, poi hanno camminato con le proprie gambe. “Periodicamente - ci viene contestato - la stampa si interessa della questione del Fondo sociale”. Chissà perché.