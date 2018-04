In Friuli Venezia Giulia, al 31 settembre 2017, i minori stranieri non accompagnati erano 469. La nazionalità maggiormente rappresentata è costituita dai giovani provenienti dal Kossovo (31% del totale), seguiti dai pachistani e dagli albanesi. Riguardo l’età, il 97% dei minori ha tra i 14 e i 17 anni, con netta prevalenza di giovani di 17 anni (315). La quasi totalità è formata da maschi.

Quasi 4 milioni di euro è la cifra con cui la Regione Fvg ha sostenuto, lo scorso anno, i 25 Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati. E’ pari a 175 mila euro il contributo erogato ai sette enti che si occupano della loro alfabetizzazione e formazione.

Per il 2018 la spesa prevista sale a oltre 4.806 milioni.

Gli enti che beneficiano maggiormente dei contributi erogati dalla Regione sono la Fondazione Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja di Udine, che ha ricevuto lo scorso anno 25.000 euro, e il Civiform, che oltre a formare i Msna, li accoglie nelle strutture di Cividale e Trieste. La Regione ha destinato all’ente 65.000 euro.

“Attualmente – spiega il direttore di Civiform, Daniele Becchet – abbiamo a carico nelle nostre strutture di accoglienza di 168 ragazzi a Cividale, di cui solo tre femmine, e 52 a Trieste”.

Al compimento della maggiore età, però, i ragazzi dovranno lasciare le strutture che li hanno accolti anche per più di un anno.

“E’ la legge, ma in realtà – spiega il direttore – li teniamo nelle nostre strutture, finché non completano il percorso scolastico o professionale. Si tratta del 10 per cento dei nostri ragazzi. Ma è fondamentale che i giovani sappiano che al compimento dei 18 anni se ne dovranno andare. Ed è per questo che cerchiamo di dare loro una prospettiva di vita”.

Questo significa insegnare loro la lingua e dare loro competenze, perché possano inserirsi nel mercato del lavoro.

“Nel caso di quattordicenni – continua Becchet – cerchiamo di inserirli a scuola. A chi ha già compiuto 16 o 17 anni offriamo loro la possibilità di seguire programmi di l’alfabetizzazione, frequentare corsi brevi, avere la cittadinanza”.

Il Civiform cerca di inserire i Msna anche nei corsi che sono frequentati dagli studenti italiani, soprattutto nel campo dell’agroalimentare e della ristorazione.

“Gli studenti italiani sono 660 a Cividale e 200 a Trieste. Tra questi sono stati inseriti una ventina di stranieri, quelli più meritevoli. Alla fine del percorso il 90 per cento trova lavoro come operaio o panettiere soprattutto. Uno dei nostri studenti non solo è diventato direttore di magazzino per un’azienda di Treviso, ma ha formato una famiglia. Sono vent’anni che il Civiform si occupa di formazione e accoglienza. Sono molti i ragazzi che sono tornati a trovarci per ringraziarci dell’aiuto che abbiamo dato loro”.

Durante il percorso, però, sono pochi quelli che mostrano riconoscenza. Per la giovane età, ma anche per le circostanze che li hanno portati in Italia.

“Si tratta di minori che sono stati trovati letteralmente in mezzo a una strada. Rintracciati dalle forze dell’ordine e, quindi, affidati ai Comuni di pertinenza e da qui alle strutture di accoglienza. Noi abbiamo un vero e proprio ‘servizio di pronta accoglienza’ attivo 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, che vede coinvolto personale amministrativo ed educativo. Un servizio regolato da precise convenzioni con svariati comuni del territorio”. Le competenze di Civiform riguardano la gestione dei giovani sostanzialmente sotto ogni profilo: vitto e alloggio, aspetto sanitario e sostegno alla formazione e così via”.

In questo momento il Civiform ospita 168 Msna, 116 nella sede di Cividale del Friuli (113 maschi e 3 femmine) e 52 a Trieste. Si tratta di afghani, albanesi, e kossovari. Non mancano giovani provenienti da Eritrea, Pakistan e Bangladesh.