Dieci lavoratori della ex Self di Udine, la cui attività è cessata il 31 marzo, non potranno percepire alcuna indennità di disoccupazione. L’azienda di viale Tricesimo è stata acquisita dalla Bricomax Italia e ha chiesto ai dipendenti di trasferirsi nello stabilimento di Fiume Veneto. Ma i lavoratori della ex Self non se la sentono di affrontare il trasferimento di sede, perché si trova a una distanza incompatibile con le condizioni economiche e familiari dei singoli.

A rilevare la problematica è il sindacato autonomo Up Cisal di Udine che lancia un appello alla Regione perché se ne faccia carico. In un telegramma inviato al presidente Massimiliano Fedriga, l’Up Cisl chiede l’attivazione di un tavolo di confronto a livello regionale sottolineando che per i dipendenti dimissionari non è previsto il pagamento immediato del Tfr e che le competenze terminali del rapporto di lavoro sarebbero liquidate solo parzialmente.