Due gravi incidenti, questa mattina, con protagonisti due centauri. Il primo, poco dopo le 11.30, ad Azzano, in viale Rimembranza. Nello scontro con un’auto, il motociclista è rimasto ferito in modo serio. Nel violento impatto, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, un 59enne di Azzano, ha riportato diversi traumi, alla testa e agli arti, con una frattura esposta alla gamba destra, parzialmente amputata. Stabilizzato sul posto dai sanitari, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

Poco prima delle 12, un altro motociclista è rimasto ferito, sempre in uno scontro auto-moto, a Gorizia, in via Terza Armata, all’altezza della Lidl. Nell’impatto, ha riportato un trauma cranico e agli arti inferiori. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Trieste in condizioni serie.