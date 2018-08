E’ passato un anno da quel brutto 10 agosto, quando sul Friuli si abbatté un’ondata di maltempo che mise in ginocchio aziende agricole e privati con oltre 134 milioni di euro di danni. La Copagri del Friuli Venezia Giulia, tramite il presidente Valentino Targato aveva immediatamente chiesto che la Regione si attivasse per chiedere lo stato di calamità naturale al Ministero delle politiche agricole.

“Molti imprenditori agricoli presero il telefono e iniziarono a chiamarci, raccontando cosa avevano subito. Piantagioni di Mais completamente rovinate, filari dei vigneti a terra, ettari su ettari di pioppi abbattuti, tetti dei capannoni divelti; capimmo subito che la situazione era catastrofica” racconta Targato.

“A un anno di distanza si hanno notizie dei fondi per il maltempo chiesti al Governo Gentiloni il 14 agosto 2017? Spero che la situazione dopo questo nostro appello si risolva e vengano date delle risposte, anche ai sindaci che si sono adoperati e hanno messo a disposizione il personale per la raccolta delle segnalazioni dei privati. La Copagri si è sempre dimostrata sensibile e presente e vigilerà affinché non cada tutto nel dimenticatoio ma, soprattutto, sarà celere nel riportare ai propri associati fatti concreti per chi da troppo tempo aspetta una risposta”, conclude Targato.