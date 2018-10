Ieri la morte, in città, di una studentessa sedicenne di Palmanova, vittima di un'overdose di eroina nei bagni della stazione di Udine. Oggi l'ennesimo controllo positivo tra gli studenti nella zona del Centro studi del capoluogo friulano.



E' stretta sul consumo di droga negli istituti scolastici udinesi, grazie ai controlli straordinari disposti settimanalmente dal Questore di Udine, Claudio Cracovia. Questa mattina, infatti, gli agenti della Polizia di Stato in forza alla Questura udinese ed al Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di finanza, ha svolto mirati controlli al Terminal studenti di via della Faula e nelle vicinanze di due istituti scolastici del Centro studi, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra gli studenti.



Verso le 8, durante un controllo di un gruppo di giovani assiepati sugli spalti dell’area verde del Malignani, che attendevano di entrare in aula, è stato controllato un minore trovato in possesso di 22 grammi di marijuana. Addosso allo studente e all’interno dello zaino con i libri, sono stati ritrovati un sacchetto con la maggior parte della sostanza, una dose già confezionata in una bustina di plastica termosaldata, bilancino di precisione elettronico e nylon per confezionare altre dosi, nonché uno spinello pronto per essere fumato.

In corso l’attività d’indagine da parte della Squadra Mobile della Questura per individuare fornitori e provenienza. Lo studente, residente in provincia, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile per l’illecita detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.



Solo venerdì scorso, durante un analogo controllo nei pressi di altro istituto cittadino, lo Ial di Udine di via Pradamano, poco dopo il termine dell’orario di lezione gli agenti della Polizia di Stato avevano arrestato per l’illecita detenzione ai fini di spaccio di hashish un 33enne pakistano, avvicinato da un gruppo di ragazzi poi allontanatisi repentinamente all’arrivo degli operatori. Anche in quel caso sono state trovate più dosi di sostanza pronte ad essere messe in commercio e denaro verosimilmente provento dello spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

I controlli proseguiranno anche nelle settimane seguenti.