Doppio fermo con mandato di arresto europeo per un 38enne albanese e un 44enne rumeno, condannati in Italia e latitanti all’estero. Il primo è stato scoperto dalla Polizia ungherese: deve scontare 3 anni, 3 mesi e 28 giorni di carcere per vari colpi commessi in Friuli. In particolare, tra il 2010 e il 2014, si era reso responsabile – assieme ad altri complici - di un furto di materiale edile a Manzano, di un colpo in appartamento a Faedis, oltre ad altri furti in esercizi pubblici della zona di Tavagnacco e Udine, per i quali avevano anche rubato diverse auto.

Il secondo arresto è stato compiuto dalla Polizia rumena: lo straniero deve scontare una pena di 5 anni, 6 mesi e 9 giorni, emessa sempre dal Tribunale di Udine per un furto in abitazione compito a Camino al Tagliamento nell’aprile del 2011. Assieme a un complice, il 44enne era finito ai domiciliari, ma era scappato rifugiandosi in Patria.

Per entrambi sono in corso le procedure di estradizione.

Nei primi otto mesi dell’anno sono state arrestate 15 persone all’estero, due delle quali già estradate in Italia. Sono cinque, invece, i condannati arrestati all’estero che sono stati espulsi dall’Italia.