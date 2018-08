Lui nel sud del Libano partecipa alla missione Unifil, che da dodici anni garantisce la pace. Lei a Udine, al lavoro prima in ufficio e poi a casa, dove si prende cura di due bimbi di cinque anni.

Fin qui non ci sarebbe nulla di particolare, se non fosse che parliamo di due coniugi uniti nella vita e pure nel lavoro, dato che entrambi vestono la divisa e indossano il cappello con la penna nera, per di più nella medesima brigata fin dall’avvio della loro carriera nell’Esercito. Parliamo di Mario Capuana, originario di Palermo e Loredana Iavarone, originaria di Napoli, tutti e due caporale maggiore capo della Brigata alpina Julia dove prestano servizio, lui dal 1999 e lei dal 2002, non appena sono entrati a far parte dell’Esercito italiano.



In Medio Oriente con il pensiero rivolto alla famiglia lasciata in Friuli

Quando abbiamo intervistato Mario nella base di Shama, dove dallo scorso aprile lavora nell’ambito della missione Leonte XXIV, sotto l’egida della Nazioni unite (Unifil), all’inizio era emozionato, anche perché stare davanti a una telecamera crea sempre un certo imbarazzo. Tuttavia, è bastato chiedergli cosa raccontasse quando contattava i suoi cari a Udine, per veder comparire un bel sorriso, per sentirci rispondere che gli alpini impegnati in missione erano ben due in famiglia.



Perché a casa, oltre alla compagna della sua vita, aveva pure una collega parigrado e due piccoli, ai qualiraccontare le sue giornate in Libano: “Per Giuseppe e Miriam, i nostri due bimbi, è la prima volta che resto assente per tanto tempo. Il mio pensiero fisso sono proprio loro e devo dire che stanno reagendo bene, nonostante la mia prolungata assenza”.



Certo stare lontani non è semplice: “Si tratta di una bella esperienza professionale, perché non si tratta certamente di un lavoro di routine e si acquisiscono nuove competenze. Tuttavia - conferma Capuana - anche dal punto di vista degli affetti, ho l’impressione che la lontananza abbia il potere di rafforzare i legami, di farci comprendere l’importanza della famiglia”.



Aiuta sicuramente molto il fatto di avere a disposizione mezzi di comunicazione un tempo impensabili: “Ormai – ci spiega Mario - grazie agli smartphone e alla connessione Internet posso quasi dire che li vedo ogni giorno, fatto che in qualche maniera rende meno pesante la mancanza dei propri cari. Ogni collegamento, non fa che aumentare l’attesa del momento in cui avrò la possibilità di abbracciare Loredana e i miei bimbi, che mi aspettano a casa a braccia aperte”.



Loredana l’abbiamo incontrata a Udine, nella sede del comando della Brigata alpina dove presta servizio.

Ci racconta che la scintilla è scoccata proprio nel capoluogo friulano dove lei e Mario, pur conoscendosi di vista non avevano mai avuto occasione di incontrarsi, almeno fino a quando i loro destini non si sono incrociati grazie a comuni amici. Il matrimonio arriva nel 2012 e, un anno dopo, Loredana ha dato alla luce due gemelli, Giuseppe e Miriam.



“Se la prossima volta la missione all’estero tocca a me, a casa resta Mario”

“Per Mario è la prima missione all’estero. Ogni volta che ci sentiamo è evidente quanto la famiglia sia al centro dei suoi pensieri. Per fortuna non è più come un tempo, quando comunicare era molto complicato. Il fatto di sentirci quasi quotidianamente tranquillizza entrambi. I bimbi aspettano ansiosi la sera che il papà chiami. Immancabilmente gli chiedono se sta bene, se ha mangiato e poi partono i racconti su quello che hanno fatto durante la giornata”.

E’ convinzione diffusa che sia meglio che moglie e marito non facciano lo stesso mestiere, ma Loredana è sicura del contrario: “Forse proprio perché vestiamo tutti e due la divisa, ci capiamo al volo e abbiamo un approccio ai problemi molto simile. Francamente non vedo difetti nel fatto di essere una coppia di militari”.

Loredana non ha dubbi neppure quando le chiediamo se in futuro accetterà di andare in missione come avviene ora per suo marito: “Perché no – ci dice sorridendo -. Vorrà dire che quella volta a casa resterà Mario, che in ogni caso ha dimostrato di essere un padre molto presente e affettuoso”.



La regione giusta per vivere e allevare i due figli

Quanto al Friuli, dove hanno messo su casa e famiglia, Mario e Loredana ci hanno confermato di trovarsi molto bene. Anzi benissimo, tanto da decidere di risiedere stabilmente nella nostra regione: “Oltre alla qualità dei servizi – conferma Loredana – si vive ancora a misura d’uomo ed è un luogo ideale dove crescere i nostri figli”.