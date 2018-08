Sono due i cold case – i delitti irrisolti - più ‘celebri’ che interessano il Friuli occidentale, uno perché commesso in pieno centro a Pordenone, l’altro perché la vittima viveva nella destra Tagliamento. Parliamo degli omicidi di Annalaura Pedron e Donatella Cordenons.



La prima, quando è statasoffocata con un cuscino, aveva appena 21 anni e per guadagnare qualcosa faceva la babysitter al figlio di conoscenti, in via Colvera, a Pordenone. Il 2 febbraio 1988 Annalaura venne uccisa - prima strangolata con del nastro adesivo, poi soffocata e denudata per simulare una violenza sessuale -, mentre il bambino di appena 20 mesi cui doveva badare dormiva nella sua cameretta. La giovane faceva parte della setta Telsen Sao, molto in voga nella Pordenone bene di fine Anni ‘80 , e i sospetti si sono subito indirizzati verso l’aggregazione. Un buco nell’acqua, poiché nulla di significativo è mai effettivamente emerso.



Il caso del delitto Pedron è stato definitivamente archiviato dopo che nel 2016, grazie all’esposto di un ex fidanzato della vittima, gli investigatori hanno riesaminato le prove raccolte 28 anni prima. Già una volta, però, il caso era stato riaperto grazie alle nuove analisi eseguite sul Dna rinvenuto sul luogo del delitto e a un riscontro. Allora era stato indagato David Rosset, 14 anni all’epoca dei fatti, nel 2013 “assolto perché non imputabile” dalla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale dei Minori di Trieste. Proprio nella prima fase del processo, nel 2011, è stato stabilito che Rosset era presente sulla scena del delitto. A dirlo con certezza i reperti archiviati e analizzati con nuove tecnologie alcuni anni dopo. Oltre a quello di Rosset era stato rinvenuto un secondo Dna su di un cuscino. Da qui l’esposto dell’ex fidanzato.



Oltre tre mesi di indagini, però, non hanno permesso di acquisire elementi utili. Gli inquirenti hanno raccolto ed esaminato 40 nuovi profili di Dna maschile, da confrontare con quello ‘sconosciuto’ trovato sulla scena del crimine. Gli accertamenti, al di là di ogni ragionevole dubbio, hanno permesso di stabilire che il secondo Dna individuato apparteneva al bimbo al quale Pedron faceva da baby sitter. Cosa ci facesse Rosset sul luogo del delitto, perché abbia sempre taciuto e perché Annalaura sia stata uccisa, non lo si potrà mai sapere.

Donatella Cordenons, invece, era una donna di 39 anni dalla doppia vita. Bella e attraente, si occupava dell’anziana madre di giorno e poi la sera, in treno, raggiungeva Udine dove faceva la prostituta di lusso. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato il 9 ottobre 2004 in via Canapificio a Sant’Ulderico, senza abiti e impigliato nelle grate della centrale idroelettrica. Stretto attorno al collo un laccio di nylon con cui l’assassino l’ha strangolata.



Quattordici anni dopo il nome del killer è ancora avvolto dal mistero, ma contrariamente a quanto accaduto con il caso Pedron le indagini non sono chiuse. Negli anni sono quattro le posizioni esaminate dagli inquirenti e poi archiviate.

Le nuove tecnologie, anche in questo caso, hanno permesso di eseguire nuove analisi. In particolare è stato prelevato del Dna maschile dal cordino di nylon ritrovato nella zona del Gervasutta, a Udine, dove si ipotizza che Donatella sia stata uccisa, compatibile con quello che aveva avvolto attorno al collo. Il Dna presente sulla presunta arma del delitto è stato isolato e, all’occorrenza, potrà essere utilizzato per eventuali comparazioni e dare finalmente un nome e un volto all’assassino di Donatella Cordenons.